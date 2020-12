Machine Gun Kelly gesteht Drogensucht: "Megan Fox hilft mir, clean zu werden"

Es könnte nicht besser laufen für Machine Gun Kelly. Am 25. September 2020 erschien das fünfte Album des Musikers mit dem Titel "Tickets to My Downfall", das von Kritikern bereits als sein bestes bis jetzt gehypt wird. Privat ist der 30-Jährige seit Kurzem mit Schauspielerin Megan Fox glücklich, die nun sogar offiziell ihre Scheidung von Brian Austin Green eingereicht hat. Der Liebe steht also bald nichts mehr im Weg.

Machine Gun Kelly: Offene Worte über Drogenkonsum

In einem Interview mit Dave Franco sprach der Rapper nun darüber, wie seine Beziehung zu Fox sein Leben verändert hat. Er sprach über seinen frühreren Drogenkonsum und darüber, dass er kürzlich mit einer Therapie begonnen hat, um seine Sucht in den Griff zu bekommen.

"Ich habe mich dabei beobachtet, wie ich glaubte, mit Drogen ein Level zu erreichen oder etwas in meinem Gehirn freizuschalten und ich habe die Vor- und Nachteile davon gesehen", erzählte Machine Gun Kelly gegenüber Franco, nachdem er gefragt wurde, welche Rolle Drogen und Alkohol in seinem kreativen Prozess spielen.

Offen sprach der Musiker über seinen Adderall-Missbrauch. "Ich habe es nicht mehr mündlich genommen, sondern geschnupft, und dann hatte ich Angst, jemals in ein Studio zu gehen, wenn ich nichts hatte", so Machine Gun Kelly über das Arzneimittel, welches eine Mischung von Salzen von Dexamphetamin und Amphetamin enthält und eigentlich für die Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Störung eingesetzt wird.