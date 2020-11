Nach Red Carpet-Debüt mit Machine Gun Kelly: Megan Fox reicht Scheidung ein

Nur wenige Tage nachdem sich Megan Fox erstmals mit ihrem neuen Freund, Musiker Machine Gun Kelly, bei den American Music Awards 2020 bei einem öffentlichen Event gezeigt hat, möchte die ehemalige "Transformers"-Darstellerin ihr Ehe-Aus mit Brian Austin Green offiziell machen. Wie US-Medien berichten, hat Fox die Scheidung eingereicht.

Megan Fox will gemeinsames Sorgrecht

Laut TMZ soll die Schauspielerin am Mittwoch in einem Gericht in Los Angeles die Scheidungspapiere eingereicht haben. Den Gerichtsunterlagen zufolge soll die 34-Jährige gemeinsames Sorgrecht für die drei gemeinsamen Kinder, den achtjährigen Noah Shannon, den sechsjährigen Bodhi Ranson und den vierjährigen Journey River fordern. Außerdem möchte sie, dass weder sie noch ihr Ex Unterhalt beziehen können.