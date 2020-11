Megan Fox und Machine Gun Kelly: Red Carpet-Debüt bei den AMAs 2020

Was ihre Gefühle für ihren neuen Freund, Machine Gun Kelly, anbelangt, übte sich Megan Fox in den vergangenen Wochen ja nicht gerade in Zurückhaltung. Ihre Wirbelwind-Romanze konnten die beiden aufgrund der Corona-Pandemie bisher jedoch noch nicht bei einem offiziellen Event zur Schaus stellen. Bei den American Music Awards 2020 am Sonntag gab es nun aber doch den ersten Red-Carpet-Auftritt des Paares.

Megan Fox: Erster Pärchenauftritt mit Machine Gun Kelly auf dem Red Carpet

Megan Fox, die zuvor mit Schauspieler Brian Austin Green zusammen war, präsentierte sich bei der Preisverleihung in einem smaragdfarbenen, asymmetrischen Satin-Kleid an der Seite des Rappers. Dieser machte in einem weißen, weitausgeschnittenen Outfit, welches einen Blick auf seine Oberkörper-Tattoos gewährte, und silbernen Schuhen auf cool.

Später sollte Fox den Auftritt ihres Freundes ankündigen, der bei den AMAs auf der Bühne auftrat und seine Hits "Bloody Valentine" und "My Ex's Best Friend" zum Besten gab.