Megan Fox und Brian Austin Green: Sie turtelt, er strauchelt

Ende vergangenen Jahres haben Megan Fox und ihr Ehemann Brian Austin Green einen endgültigen Schlussstrich unter ihre On-Off-Ehe gezogen. Schon bald darauf wurde Fox sichtlich verliebt mit Hip-Hop-Star Machine Gun Kelly gesichtet.

Meghan Fox schwärmt von neuem Partner

Inzwischen sind die beiden ein Paar und für Fox hängt der Himmel voller Geigen. Sie ist sich sicher, in dem Musiker den Richtigen gefunden zu haben, wie sie jetzt in in dem Podcast "Give Them Lala ... with Randall" erzählte.

Von Herzschmerz über das Ende ihrer Ehe ist bei der 34-Jährigen nicht die Spur. Sie schwärmt ganz offiziell von ihrem neuen Freund.