Megan-Fox-Lookalike: So sah "Selling Sunset"-Star Bre Tiesi vor Beauty-OPs aus

Rabenschwarze Haare, Schmollmund, stechend blaue Augen und ein makelloser Teint: So kennt man Bre Tiesi, die mit der US-amerikanischen Reality-TV-Serie "Selling Sunset" bekannt wurde. Manch einer mag sich bei ihrem Anblick an Schauspielerin Megan Fox erinnert fĂŒhlen. Doch Tiesi sah nicht immer so aus.

So sah Bre Tiesi vor Verwandlung aus

Neben ihrer Rolle in der Netflix Show "Selling Sunset" ist die Nordamerikanerin als Model, Schauspielerin und Instagram-Star tĂ€tig. Verheiratet ist sie seit 2018 mit Fußballer Johnny Manziel. Mit Nick Cannon hat Tiesi ein Kind.

Im Laufe der Jahre hat sich die 32-JÀhrige optisch ganz schön verÀndert.