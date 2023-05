Keine Verbindung zu Baby: Khloe Kardashian bereut Leihmutterschaft

Khloe Kardashians gemeinsamer Sohn mit Ex-Freund Tristan Thompson wurde Anfang August des vergangenen Jahres geboren. Der Bub wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Das seit Ende 2021 getrennte Paar hat zudem eine gemeinsame Tochter namens True. In der Reality-TV-Show "The Kardashians" verriet die 38-Jährige jetzt, dass ihr Sohn auf den Namen Tatum hört. Zudem äußerte sich die Schwester von Kim Kardashian zum Thema Leihmutterschaft - und schlug dabei unerwartet kritische Töne an.

Khloe Kardashian: Bereut sie Leihmutterschaft?

Khloe Kardashian gestand in der ersten Folge der dritten Staffel von "The Kardashians", sich wegen der fehlenden Verbindung zu ihrem Sohn schuldig zu f√ľhlen. Sie enth√ľllte zudem, sie w√ľnsche sich, dass die Menschen ihr gegen√ľber ehrlicher √ľber die Realit√§t der Leihmutterschaft gewesen w√§ren.