Mariah Carey: So viel verdient sie jährlich mit "All I want for Christmas"

Mariah Careys Song "All I Want for Christmas" gehört zu den größten und beliebtesten Weihnachtsklassikern aller Zeiten, ist aus der besinnlichsten Zeit des Jahres nicht wegzudenken. Der Song verzaubert jedes Jahr aufs Neue und bringt einen in Weihnachtsstimmung – manchmal auch gegen den eigenen Willen. Seit Jahrzehnten gilt Carey als "Queen of Christmas", ihre Weihnachts-Tourneen sind Jahr für Jahr (fast) ausverkauft.

Für die 55-Jährige ist "All I Want for Christmas" der größte Erfolg ihres ohnehin sehr umfangreichen Musikkataloges - was etwas heißen möchte, denn die R&B-Sängerin gehört dank Hits wie "Hero", "We belong together, "Emotions" und "Dreamlover" zu den ganz Großen in der Musikbranche. 206,6 Millionen Tonträger soll sie weltweit bisher verkauft haben, unzählige Auszeichnungen untermauern ihren Status als erfolgreichste Interpretin aller Zeiten. Doch wie hoch sind Careys jährlichen Einnahmen für "All I want for Christmas"? Lohnt sich für die Sängerin die moderne Weihnachtshymne?

So viel Geld verdient Carey mit "All I Want For Christmas Is You" In einem Economist-Bericht aus dem Jahr 2017 wird geschätzt, dass Carey bisher insgesamt mehr als 60 Millionen US-Dollar (circa 53 Millionen Euro) mit dem Song verdient hat.



Pro Jahr macht das in etwa 2,6 Millionen US-Dollar, die ausschließlich dank des Songs in Careys Geldbörse fließen.



Einer Schätzung von Digital Music News zufolge fließen bei der 55-Jährigen jährlich insgesamt 16 Millionen US-Dollar auf ihr Konto - nur im Dezember wohlgemerkt. Könnte also durchaus sein, dass sich Carey mit dem Titel "All I Want for Christmas is you" auf ihr prall gefülltes Bankkonto bezieht.

So erfolgreich ist "All I want for Christmas" wirklich Veröffentlicht wurde die Single erstmals am 1. November 1994. Das Lied ist auf Careys Millionen-Besteller-Album "Merry Christmas" zu finden. "All I want for Christmas is you" ist mit geschätzten 16 Millionen Verkäufen weltweit das erfolgreichste Weihnachtslied sowie eine der erfolgreichsten Singles der Musikgeschichte. Es gibt zahlreiche Coverversionen des Songs sowie unterschiedliche Versionen, beispielsweise ein Duett mit dem Soul-Sänger Michael Bublé. Erstaunlich ist, dass bei der Erstveröffentlichung der Song nur mäßig erfolgreich war. In Deutschland erreichte er Platz 24 in den Charts, in England aber bereits Platz 2. In den USA allerdings verfehlte er die Top 100 komplett. Mit den Jahren wurde das Lied immer erfolgreicher, erreichte mehr und mehr Kultstatus. 1999 war es in den USA erstmals mit Platz 83 in den Charts vertreten. Für Platz 1 reichte es (in Österreich und der Schweiz) endlich im Jahr 2018/19, in England und den USA waren es Platz 2 bzw. 3. Im gesamten deutschsprachigen Raum ist "All I want for Christmas" seit 2019/20 (beinahe) durchgängig an der Chartsspitze zu finden – und sogar auch im heiß umkämpften amerikanischen Markt, womit der Song Careys 19. Nummer 1-Hit in den USA wurde, ganze 25 Jahre lang nach dem Erscheinen der Single.

Der Erfolg von "All I want for Christmas is you" in Zahlen "All I Want For Christmas Is You" ist Careys größter internationaler Hit, in mehr als 30 Ländern erreichte er die Spitze der Charts.



Im Jahr 2019 erreichte der Song 25 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erstmals den Platz der US-amerikanischen Charts. In den Charts hielt sich das Lied insgesamt ganze 83 Wochen.



Im Jahr 2020 erreichte der Song außerdem zum ersten Mal die Nummer eins im Vereinigten Königreich und hielt sich insgesamt 69 Wochen in den Top 40.



Laut Business Insider wurde "All I Want For Christmas Is You" im Jahr 2016 mehr als 210 Millionen Mal gestreamt.



Careys Song ist die meistverkaufte Weihnachtssingle einer weiblichen Künstlerin und eines der meistverkauften Lieder der Musikgeschichte – mit einem geschätzten Gesamtverkauf von über 16 Millionen Exemplaren.



Bademantel, Kochschürze, Pyjama und Christbaumschmuck: Eine weitere lukrative Einnahmequelle sind auch die zahlreichen "Holiday Merch"-Artikel, die es rund um ihren weltberühmten Weihnachtssong zu kaufen gibt.

Song war in nur 15 Minuten geschrieben Diese Zahlen sind umso unglaublicher, wenn man bedenkt, dass der Song laut Carey gar nicht viel Aufwand gewesen sei. Angeblich hat die Sängerin zusammen mit Musikproduzent Walter Afanasieff den "All I Want for Christmas Is You" nämlich innerhalb von 15 Minuten geschrieben und komponiert. Afanasieff und Carey gelten mittlerweile als zerstritten, da die Sängerin (die es liebt, ihr Diva-Image in der Öffentlichkeit zu pflegen) die Beteiligung des Musikproduzenten am Song gerne unter den Teppich kehrt, so dessen Vorwurf. "Sie teilt definitiv nicht die Anerkennung, wo Anerkennung fällig ist", so Afanasieff bereits 1999 im Interview mit Variety.