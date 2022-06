Klage gegen Mariah Carey: Hat sie "All I Want For Christmas Is You" geklaut?

Jedes Jahr kann man sich sicher sein, sobald die Weihnachtszeit naht, kann Mariah Careys Hit "All I Want For Christmas" nicht mehr weit sein. Auch letztes Jahr kletterte der Song, der im Jahr 1994 veröffentlicht wurde, wieder im Dezember an die Spitze der Charts. Nun sorgt das Lied erneut für Aufmerksamkeit - diesmal jedoch mit einer Klage.

Mariah Carey: Klage wegen "All I Want For Christmas Is You"

Mit ihrem Weihnachtshit machte sich Mariah Carey zur "Queen of Christmas" in der internationalen Musik-Branche. Jährlich läutet sie selbst auf Social Media mit ihrem Song die Weihnachtszeit ein und Fans können erneut nicht genug von "All I Want For Christmas Is You" bekommen. Doch so erfreulich der Erfolg des Musikstücks auch sein mag, muss sich die Sängerin aktuell aufgrund ihres Hits mit einer Klage beschäftigen.