66 Jahre: Mel Gibson begeistert Fans mit seinem trainierten Körper

Mel Gibson machte schon in jungen Jahren eine gute Figur in seinen Filmen wie "Braveheart" oder "Was Frauen wollen". Mit 66 Jahren ist der Schauspieler aber fast durchtrainierter als damals.

Mel Gibson: Durchtrainierter Körper mit 66 Jahren

Als Mel Gibson vor einigen Tagen ein Sportstudio in Glasgow besuchte, ließen es sich die Betreiber nicht nehmen, ein Foto mit dem bekannten Kino-Star zu machen. Gut mitgedacht, denn das Bild des durchtrainierten 66-Jährigen sorgt momentan mächtig für Aufsehen.