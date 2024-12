Die Symptome verstärkten sich aber am nächsten Tag, Pintauro ging es immer schlechter. Er hatte starke Schmerzen in der Schulter, in der Brust und im Bauch, außerdem hatte er Probleme mit dem Atmen. Sein Ehemann brachte ihn daraufhin ins nächstgelegene Krankenhaus, wo er sich sofort einer Operation unterziehen musste. Der Grund: Pintauro hatte sich beim Sturz nicht den Arm gebrochen (der war tatsächlich beinahe unversehrt), sondern trug auch einen Riss in der Magenschleimhaut davon. Diese wiederum war Grund für eine sich ausbreitende Blutinfektion.

Am 28. November, also zu Thanksgiving, war er mit seinem Roller auf einem Radweg unterwegs gewesen. Dieser "war plötzlich mit Pylonen gesperrt und ich musste mich zwischen einem Lieferwagen und einer Pylone entscheiden", erzählt Pintauro auf seinem Instagram-Profil direkt aus dem Krankenhaus (auf Fotos ist er mit einem Intubationsschlauch zu sehen). "Die Pylone tut weh! Ich habe eine schreckliche Schramme am Arm und war ziemlich überzeugt, dass ich mir den Arm gebrochen hatte."

Was wurde aus Danny Pintauro?

In den 80er-Jahren war Pintauro dank der international äußerst erfolgreichen Sitcom "Wer ist hier der Boss?" (in dem er neben Tony Danza, Alyssa Milano und Judith Light spielte) ein gefragter Kinderstar. Die Serie lief acht Staffeln lang, von 1984 bis 1992.

Danach konnte Pintauro allerdings nur noch wenige berufliche Erfolge verbuchen, ergatterte Rollen vor allem in kleinen Film- und Serienprojekten. Auch versuchte er sich am Theater.

1997 geriet Pintauro in die Schlagzeilen, als er von der Zeitschrift The National Enquirer dazu gedrängt wurde, sich als homosexuell zu outen. 2015 gab er in einem Interview mit Oprah Winfrey bekannt, sich aufgrund von ungeschütztem Geschlechtsverkehr in Folge von Methamphetamin-Missbrauch mit HIV infiziert zu haben. 2016 war er Teil einer Webserie, die sich mit dem schwierigen Alltag von HIV-positiven Menschen beschäftigt.

Seit einigen Jahren hat Pintauro der Schauspielerei komplett den Rücken gekehrt und arbeitet nun als Restaurantleiter einer asiatischen Casual Dining-Restaurantkette. Mit Entertainer Will Tabares, den er 2014 heiratete, lebt er in Las Vegas.



In den letzten Jahren machte die Meldung die Runde, dass Amazons Streamingangebot Freevee eine Fortsetzung von "Wer ist hier der Boss?" mit Milano und Danza produzieren würde. Nun sollte Milano (als erwachsene Samantha Micelli) im Fokus stehen und ihr Vater Tony (Danza) bei ihr wohnen. Doch im Oktober berichtete The Hollywood Reporter", dass die Arbeit am Projekt eingestellt wurde, was bei Fans für Entrüstung sorgte.