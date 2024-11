Der tiefe Fall von Edward Furlong - und was der "Terminator"-Star heute macht

"Es fühlt sich großartig an, wieder nüchtern am Set zu sein", sagte er gegenüber der Daily Mail. "Ich hatte keinen Kater, als ich zur Arbeit ging. Es gibt noch andere nüchterne Leute bei der Arbeit, was seltsam ist, denn wenn man nicht nüchtern ist, hängt man nicht mit den anderen nüchternen Leuten ab. Es war cool."

Auch zu seinem Gebiss äußerte sich Furlong. 2022 wurden alle seine Zähne entfernt und durch Veneers ersetzt. "Für mich hört es sich seltsam an, über Zähne zu reden, weil ich nicht so lebe und atme, wie ich aussehe, aber jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaute, machte es mich einfach wahnsinnig, weil es mich daran erinnerte, was ich all die Jahre getan hatte", gestand er. "Es ist schön, eine zweite Chance zu bekommen", so Edward Furlong bescheiden.