Nervenaufreibender öffentlicher Auftritt: "Kates Hände zitterten"

Einst war Catherine Middleton vor allem eine Stil-Ikone, deren Look weltweit begeistert, und als "Frau von" bekannt. Doch längst hat sie an Statur gewonnen, wird nicht mehr automatisch in einem Atemzug mit ihrem Ehemann Prinz William genannt.

Bereits während ihrer Zeit als Herzogin von Cambridge wurde die heutige Princess of Wales als "Geheimwaffe" der königlichen Family gehandelt, schrieb Royals-Expertin Emily Andrews in der Zeitung The Sun. "Kates ruhige Gelassenheit signalisiert, dass die Zukunft der Familie in den besten Händen ist", so Andrews.

Prinzessin Kates Anfänge im Königshaus Diese Gelassenheit musste sich die ehemalige Bürgerliche aber freilich erst erarbeiten. Denn auch für Kate waren die Gepflogenheiten am britischen Hof und die mediale Aufmerksamkeit neu, als William sie schrittweise mit dem royalen Parkett vertraut machte. Prinzessin Kate und Prinz William verlobten sich am 20. Oktober 2010 während eines Urlaubs in Kenia. Seit Dezember 2010 nimmt Kate offizielle Aufgaben an der Seite ihres Mannes wahr. 2011 waren die beiden vor den Traualtar getreten.

Verlobungsbekanntgabe war Nervenprobe für Kate Der Tag, an dem der Prinz und die Prinzessin von Wales ihre Verlobung bekannt gaben, wird Royal-Fans wohl für immer in Erinnerung bleiben. Am 16. November 2010 stellte ein errötender William seine Universitätsliebe und jetzige Ehefrau der Welt offiziell als seine zukünftige Braut vor. Kate präsentierte sich damals in einem königsblauen Kleid, als sie und William in den State Apartments im St. James's Palace Presseinterviews führten und Cathrine ihren Verlobungsring präsentierte - den ovalen Diamant- und Saphirring der verstorbenen Prinzessin Diana.

© Anwar Hussein/Getty Images Kate und William bei ihrer Verlobungsbekanntgabe

Das Liebes-Paar gab sich glücklich und innig. Der königliche Fotograf Arthur Edwards erinnert sich aber daran, wie nervös die zukünftige Prinzessin von Wales an ihrem großen Tag tatsächlich war. Dem Fotografen zufolge war Kate, als er eine Nahaufnahme von ihrem Ring machen wollte, so nervös, dass ihre Hand zitterte - weshalb auf dem Schnappschuss auch Williams stützender Arm zu sehen ist, um Kate zu stabilisieren. "Sie war so nervös, dass ihre Hand zitterte", teilte der Fotograf über den Instagram-Account @uk_royal_follower mit. Er musste ihre Hand festhalten, damit ich sie fotografieren konnte", teilte der Fotograf über den Instagram-Account @uk_royal_follower mit. Über die Bedeutung des Verlobungsrings erklärte William während des gemeinsamen Fototermins: "Es ist etwas ganz Besonderes, denn Kate ist etwas ganz Besonderes. Auf diese Weise stelle ich sicher, dass meine Mutter den heutigen Tag und die Aufregung nicht verpasst." Das Kleid, welches Kate im Rahmen der Verlobungsbekanntgabe anhatte, war übrigens bald danach ausverkauft. Es markierte den Beginn des sogenannten "Kate-Middleton-Effekt". Catherine machte "kleine blaue Kleider" zum Trend und hat nach wie vor großen Einfluss auf die Modebranche.