Schicksalsschläge: "Saturday Night"-Star Whigfield kaum wiederzuerkennen

Whigfield: Offene Worte über Brustkrebserkrankung

In einem Beitrag zum Thema Vorsorge erklärte sie, dass bei ihr vor zehn Jahren Brustkrebs diagnostiziert worden war. "Der Kampf gegen Brustkrebs war eine seltsame Sache", schrieb sie. "In einem Moment verbrachte ich mein bestes Leben damit, neue Musik in London zu machen, im nächsten Moment steckte ich in einer Blase der Taubheit fest."