Kein Glück gefunden: Wenn Stars ihre vielen Ehen bereuen

Wenn Stars ihre Ehen bereuen

"Ich habe das Gefühl, dass ich im Leben so hart gearbeitet habe, um alles zu erreichen, was ich wollte, und ich habe meine Erwartungen erfüllt und zehnmal mehr erreicht, als ich es für menschlich hielt", erklärte sie. "Aber ich habe niemanden, mit dem ich das teilen kann."

"Ich habe nie gedacht, dass ich einsam bin. Ich dachte, ich könnte einfach meine Kinder haben und mein Mann zieht von Staat zu Staat und ich bin mit ihm auf dieser Fahrt und damit war ich einverstanden."

Als sie 40 wurde, habe sie sich jedoch eingestanden: "Nein, ich will keinen Mann, der in einem anderen Staat lebt." Sie habe immer gedacht, dass sie und West sich am besten verstehen würden, wenn sie getrennt sind. "Doch das finde ich traurig und das ist nicht etwas, was ich will", erklärt sie. Sie wolle jemandem, mit dem sie Serien schauen und Workouts machen kann - alltägliche Sachen eben.