Suri Cruise: Multi-Millionen-Dollar-Garderobe und andere Privilegien

Es heißt, die heute 18-Jährige wäre unter der Obhut ihrer Mutter verhältnismäßig bescheiden aufgewachsen. Statt sich in Luxusautos chauffieren zu lassen, benutzt das Mutter-Tochter-Gespann nicht selten die U-Bahn. 2018 wurde berichtet, Suri würde ihr Taschengeld aufpeppen, indem sie einen Limonadenstand bei der New Yorker Pride-Parade aufbaute, um für zwei Dollar Becher mit selbstgemachten Säften zu verkaufen.

Designer aus der ganzen Welt schickten ihre teuersten Kleidungsstücke an Tom Cruise und Katie Holmes. Und es dauerte nicht lange, da verfügte auch Promi-Spross Suri über eine Garderobe, die einer Prinzessin würdig war. Mit nur drei Jahren stöckelte Suri in High-Heels durch die Gegend - was einst für reichlich Kopfschütteln sorgte. Wie das Magazin Vogue berichtet, hatte die Kleiderkollektion der damals Sechsjährigen im Jahr 2012 einen geschätzten Wert von drei Millionen US-Dollar.

Was die teure Kleidung ihrer Tochter anging, waren sich Katie Holmes und Action-Star Cruise aber angeblich nicht wirklich einig. Eine der Familie nahestehende Quelle behauptete einst gegenüber dem Star-Magazin: "Tom liebte es, Suri zu verwöhnen, aber Katie hat andere Ideen."

Als sich Holmes und Cruise im Jahr 2012 trennten, verschwand auch Suris Designer-Garderobe. Einem Insider zufolge "hat Katie unaufgefordert Geschenke und Kredite von Designern für Suri zurückgezahlt, seit sie in New York angekommen ist, wo sie jetzt zu Hause ist", hieß es damals. "Sie hat die Anweisung gegeben, Suri von allen Listen mit Werbegeschenken zu streichen. Sie hat auch in L.A. angekündigt, dass ihr keine Mini-Me-Diva-Produkte zugesandt werden sollen."

400.000 US-Dollar pro Jahr Unterhalt

Nach dem Scheidungsverfahren des Ex-Paares wurde Katie Holmes das alleinige Sorgerecht zuteil. Wie Us Weekly berichtete, erhielt Cruise Besuchsrechte für Suri. Trotzdem hat er sich Berichten zufolge entschieden, den Kontakt zu seiner Tochter abzubrechen. Vermutet wird, dass Cruises Verbindungen zu Scientology das Vater-Tochter-Verhältnis beeinträchtigt haben.

Laut Daily Mail sahen die Scheidungsdokumente vor, dass der "Mission: Impossible"-Star seiner Ex-Frau 400.000 US-Dollar pro Jahr Unterhalt für ihr gemeinsames Kind zahlt. Ansonsten ist Cruise Berichten zufolge für die Bezahlung aller Arztrechnungen von Suri verantwortlich. "Tom ist immer seiner Verantwortung nachgekommen, wenn es um finanzielle Verpflichtungen gegenüber Katie und Suri geht", erklärte eine Quelle der Daily Mail.

Katie Holmes' persönliches Vermögen wird auf 15 Millionen US-Dollar geschätzt. Wenn es um finanzielle Unterstützung geht, musste Suri Cruise bis jetzt demnach auf nichts verzichten - auch wenn ihre Mama stets bemüht war, ihr trotz Promi-Status möglichst viel Normalität zu ermöglichen.

So exklusiv wohnte Suri vor ihrem Umzug aufs College

Im August ist Suri Cruise auf den Campus der Universität in Pittsburgh, Pennsylvania, gezogen.

Vor ihrem Umzug wohnte sie in einem noblen New Yorker Apartment, zusammen mit ihrer Mama. Hier genoss Suri alles, was der Big Apple zu bieten hatte - von Fußmassagen über Hot-Yoga-Kursen bis hin zu Ballettunterricht.

Holmes zog ihre Tochter in einem Penthouse im angesagten Manhattan-Viertel Chelsea groß. Die Wohnung soll über mehr als 200 Quadratmeter Wohnfläche verfügen. Laut der New York Post bietet das Penthouse einen Blick auf das Empire State Building. Was Holmes' Heim außerdem zu etwas Besonderem macht, ist ein versteckter Eingang zum Whole-Foods-Supermarkt, der sich direkt im Erdgeschoss befindet.

Da das Mutter-Tochter-Gespann einen Privatkoch hatte, ist aber unklar, wie oft Holmes und Suri ihre Einkäufe selbst erledigten.

Luxus-Anwesen in Los Angeles

Nur zwei Jahre nach ihrem Umzug nach New York kaufte Katie Holmes auch ein Anwesen etwas außerhalb von Los Angeles. In dem Herrenhaus, das knapp vier Millionen Dollar gekostet haben soll, wollte Holmes die Möglichkeit haben, zusammen mit ihrer Tochter das gute Wetter an der Ostküste genießen zu können.

Das Gelände des Anwesens bot Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, etwa einen Swimmingpool, eine Feuerstelle und einen Basketballplatz. Das Haus verfügte angeblich überdies über eine Außenküche, in der Holmes und Suri im Freien speisen konnten.

Laut Page Six sollen Mutter und Tochter nur sehr selten in der Gegend gesichtet worden sein. Wie die Los Angeles Times berichtete, verkaufte Holmes das Anwesen im Jahr 2020 wieder, nur sechs Jahre nach dem Kauf.