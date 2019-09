Margot Robbie verrät ihren Schauspiel-Trick für neue Rollen

Die australische Schauspielerin Margot Robbie ("The Wolf of Wall Street", "Once Upon a Time in Hollywood") hat einen einfachen - aber umso raffinierteren - Trick, um sich leichter in neue Rollen zu finden: Sie legt sich für jeden Charakter, den sie spielt, einen neuen Duft zu. Das sei eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich auf eine neue Rolle vorzubereiten, sagt sie gegenüber Australia Morning Herald.

Margot Robbie: Düfte haben hohen Stellenwert

"Ein Duft bringt dich sofort in eine andere Zeit oder an einen bestimmten Ort, und löst bestimmte Gefühle aus", erklärt sie. Das mache sie sich zu Nutzen.

Parfum sei außerdem generell ein gutes Wekzeug, um sich und seine Persönlichkeit auszudrücken. Es sei spannend zu beaobachten, wie sich der Parfum-Geschmack weiterentwickelt, ganauso wie die eigene Persönlichkeit, sagt sie. Aktuell fungiert Margot Robbie auch selbst als Duft-Testimonial für Chanel.