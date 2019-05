Cannes: Margot Robbie widersetzt sich dem Dresscode

Spektakulär genug kann es am roten Teppich in Cannes bekanntermaßen nie sein. An der Côte d'Azur wird den Oscars zumindest in Sachen Mode gerne Konkurrenz gemacht. Nachdem sich in den vergangenen Tagen vor allem Topmodels wie Alessandra Ambrosio und Izabel Goulart in spektakulären Roben gezeigt hatten, setzte am Dienstag Margot Robbie ein Mode-Statement der anderen Art.

Coole Couture von Chanel

Die Schauspielerin war im Zuge ihres neuen Films "Once Upon A Time in Hollywood" (Österreich-Start: August) erstmals bei den Filmfestspielen eingeladen. Gemeinsam mit ihren Film-Kollegen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio sowie Regisseur Quentin Tarantino ging es auf den roten Teppich. Statt sich für eine ausladende Robe zu entscheiden, wählte die 28-Jährige ein mit Pailletten besticktes Minikleid, zu dem sie Overknee-Stiefel kombinierte.