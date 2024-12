"Malcolm mittendrin"-Comeback: Was machen die Stars heute?

Bei Bryan Cranston denkt der geneigte Serien-Fan mittlerweile zuerst an den Ober-Bösewicht-Drogenboss Walter White in "Breaking Bad". Eigentlich aber hatte er seinen internationalen Durchbruch mit einer Rolle, die unterschiedlicher nicht sein könnte: nämlich in der Hit-Sitcom "Malcolm mittendrin" als tollpatschig-liebenswürdiger Familienvater Hal, der sich mit vier (später fünf) Söhnen, von denen einer hochbegabt ist, und seiner dominant-cholerischen Ehefrau herumschlagen muss.

Die geplanten (lediglich) vier Episoden werden vermutlich 2025 veröffentlicht werden. Im kommenden Jahr nämlich feiert die Serie ihr 25. Jubiläum – "Malcolm mittendrin" wurde erstmals am 9. Jänner 2000 am amerikanischen Sender Fox ausgestrahlt. Insgesamt lief die Sitcom sieben Staffeln lang und zählt 151 Folgen.

Auch in Kinofilmen lässt Cranston regelmäßig von sich reden. An den Mega-Erfolg von "Breaking Bad" konnte er aber bis dato nicht mehr anschließen.

Während, das sei jetzt schon verraten, bei seinen ehemaligen Kollegen die Sitcom der einzige große Erfolg in ihrer Karriere blieb, startete Bryan Cranston alias Hal erst nach dem Aus von "Malcolm mittendrin" so richtig durch: Als gefürchteter Drogenboss Walter White in "Breaking Bad" räumte er nicht nur zahlreiche Preise ab, sondern definierte das Genre des "Quality TV" neu. Auch 11 Jahre nach dem Finale gilt "Breaking Bad" nach wie vor als eine der absolut besten Serien aller Zeiten.

Frankie Muniz: Rennfahrer und Schlaganfälle

Dank "Malcolm mittendrin" zählte Frankie Muniz Anfang der Nullerjahre zu den gefragtesten Jungstars Hollywoods, er konnte auch den einen oder anderen Kinohit verzeichnen. Doch nach der Serie wurde es ruhig um ihn, das Publikum war an einem "erwachsenen Malcolm" nicht sonderlich interessiert. Es folgen nur noch meist kleine Filmrollen sowie Gastauftritte in Serien.

Da er aufgrund des Erfolgs der Sitcom finanziell ausgesorgt hatte, widmete er sich seinen Herzensprojekten, wie es Muniz in einem Interview mit People einmal ausdrückte. Solch ein Projekt war der Rennsport: Nach dem Ende der Serie im April 2006 begann er seine Karriere als Rennfahrer (Formula BMW USA Championship sowie Champ Car Atlantic Championship), er ging für unterschiedliche Teams an den Start. Nach einigen Jahren Pause ist er seit 2023 für NASCAR als Rennfahrer aktiv.

Auf der Bühne und vor der Kamera war und ist Muniz entweder als Schlagzeuger (für diverse Bands) oder als Teilnehmer von Reality-Shows (u.a. "Dancing with the Stars", " I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!") zu sehen. "Dancing with the Stars" (bei uns: "Dancing Stars") moderierte er sogar kurzfristig.

Muniz erlitt ingesamt bereits neun leichte Schlaganfälle. Aufgrund dessen hat er mit Gedächtnisschwierigkeiten zu kämpfen. So fiele es ihm schwer, so Muniz in einem Interview, zwischen Realität und Traum zu unterscheiden, wenn er an seine Zeit bei "Malcolm mittendrin" zudrückdenkt.