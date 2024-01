"Malcolm mittendrin"-Vater Bryan Cranston verrät das Geheimnis seiner 34 Ehejahre

"Sie musste ihr Leben nach meinem ausrichten und sich anpassen", so Cranston. Dadurch sei zwischen ihnen ein Ungleichgewicht entstanden, das er durch einen Rückzug aus der Filmwelt ausgleichen wolle. "Ich möchte Tagestouren unternehmen und Feuer in einer Feuerstelle machen und mit neuen Freunden Wein trinken und keine Drehbücher lesen", so der Schauspieler. Er wolle in der Zeit nicht an die Arbeit denken, betonte er. "Ich werde keine Anrufe annehmen."