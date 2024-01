Catherine O'Hara erstaunt: "Macaulay Culkin älter als ich, als ich seine Mutter spielte"

Sie sei sehr stolz auf Culkin, sagte O'Hara bei ihrer Rede im Dezember. Während sie sich überlegte, was sie über ihn sagen wolle, habe sie nicht bedacht, dass Culkin dann neben ihr stehen würde. "Es war also viel persönlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte ihn ehren, weil er als Kind so hart gearbeitet hat. Das weiß man gar nicht zu schätzen. Es ist schwer wertzuschätzen, dass ein Kind arbeitet. Aber bei ihm sah es wirklich natürlich aus", so O'Hara laut People.

Auch mit Filmen wie "My Girl - Meine erste Liebe" (1991), "Kevin - Allein in New York" (1992) und "Richie Rich" (1994) war Culkin in Hollywood früh im Geschäft. Später spielte er vor allem in Fernseh-Produktionen mit, darunter 2021 in der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story".