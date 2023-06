Märchenhochzeit in Jordanien mit William und Kate: Königin Ranias Sohn sagt ja

Prinzessin Kate und Prinz William wurden am bereits Vorabend der Hochzeit des Sohnes von Königin Rania nach ihrer Ankunft in Jordanien gut gelaunt beim Durchqueren der Bar des 5-Sterne-Hotels St. Regis in Amman gefilmt. Laut Daily Mail trug Catherine dabei eine weiße Bluse und einen Hosenanzug von Alexander McQueen.

