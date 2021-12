Eifersüchtig? Madonna photoshoppt sich selbst in Cover-Shooting von Tochter Lourdes

Madonnas Art, den großen Auftritt ihrer ältesten Tochter zu bewerben, ist aber ziemlich eigenwillig. Die Sängerin teilte am Donnerstag ein Instagram-Bild, in dem sie sich selbst in eines der neuen Fotos von ihrer Tochter hineingeschummelt hat. Die Gesichtszüge der 63-Jährigen wurden zuvor mittels Photoshop bis zur Unkenntlichkeit geglättet. Dabei bediente sich Madonna einer Aufnahme von sich, die bereits vor einigen Tagen entstanden ist.