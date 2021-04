Madonna-Tochter Lourdes verrät: Dieser Hollywoodstar war ihr erster Freund

Gerüchte um eine vergangene Beziehung zwischen Madonnas Tochter Lourdes Leon und "Call Me By Your Name"-Sar Timothée Chalamet kursierten schon länger. Nun hat die 24-Jährige die einstigen Spekulationen bestätigt.

Lourdes Leon bestätigt: Timothée Chalamet war ihr erster Freund

Timothée Chalamet und Lourdes kennen einander schon lange. Sie besuchten beide die gleiche Schule in New York. Dass es liebestechnisch zwischen ihnen gefunkt hat, haben Madonnas älteste Tochter und der für sein Schauspieltalent gefeierte Chalamet jedoch bis jetzt für sich behalten.

Gegenüber der Vanity Fair gab Lourdes nun ungewöhnlich offene Einblicke in ihr Privatleben und enthüllte, dass sie und Timothée Chalamet in der Vergangenheit tatsächlich ein Paar waren.