Madonna-Tochter Lourdes ist jetzt auf Instagram - und provoziert, wie die Mama

Wobei das noch die harmlosesten Sprüche sind, die Lourdes auf Instagram zum Besten gibt. Dass man sich besser nicht mit ihr anlegt, hat die damit wohl bewiesen und auch, dass sie in Sachen Provokation ganz nach ihrer berühmten Mutter kommt.

Lourdes wurde am 14. Oktober 1996 als älteste Tochter von Madonna und ihres damaligen Fitness-Trainers Carlos Leon geboren. Madonna hat insgesamt sechs Kinder. Aus ihrer Ehe mit Regisseur Guy Richie hat die Sängerin Sohn Rocco. Neben ihren zwei leiblichen Kindern hat Madonna vier weitere adoptiert.

Ab Oktober 2006 bemühte sie sich um die Adoption eines 15 Monate alten Jungen aus Malawi, die 2008 rechtskräftig wurde. David Banda ist inzwischen 15 Jahre alt und will Fußballprofi werden. Juni 2009 adoptierte Madonna ein ebenfalls aus Malawi kommendes vierjähriges Halbwaisenmädchen namens Mercy James. Im Februar 2017 gab der Popsta die Adoption der aus Malawi stammenden Zwillinge Stella und Esther bekannt. Erst im November hatte sich Madonna in einem Posting auf Instagram mit all ihren sechs Kindern in einem gemeinsamen Video gezeigt.