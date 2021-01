5 Länder in 3 Wochen: Madonna jettet trotz Pandemie um die Welt

Popstar Madonna lässt sich von der Pandemie keinen Strich durch die Reisepläne machen. Die Musikikone hält trotz Corona an ihrem Jetset-Leben fest: Wie die britische Sun berichtet, soll die 62-Jährige bereits seit Weihnachten auf Achse sein. Zusammen mit ihrem 27-jährigen Freund Ahlamalik Williams und ihren Kindern soll sie in nur drei Wochen fünf Länder besucht haben. Knapp 19.000 Kilometer hat das Reisegespann dabei zurückgelegt.

Trotz Corona: Madonna jettet um die Welt

Die "Like A Virgin"-Interpretin soll dem Bericht zufolge zunächst von Los Angeles nach London geflogen sein. Begleitet wurden die Sängerin und ihr Freund von Madonnas Sohn David Banda (15), ihrer Tochter Mercy James (14) und den Zwillingen Estere und Stella (beide acht). Nach einigen Tagen in London brach die Familie, diesmal in Begleitung von Madonnas ältestem Sohn Rocco, der in Großbritannien lebt, Ende Dezember nach Malawi auf - über einen Zwischenstopp in Assuan, Ägypten.