Die Serie "Haus des Geldes" hat viele Fans auf der ganzen Welt. Aktuell sind die letzten Folgen des Netflix-Hits auf der Streaming-Plattform erschienen. Doch auch einer berühmten Person dürfte der Abschied nach dieser finalen Staffel schwerfallen.

Úrsula Corberó: Madonna ist ein Fan

Úrsula Corberó, eine der Hauptdarstellerinnen der Serie, erzählte während ihres Besuchs in der amerikanischen Talk-Show von Moderator Jimmy Fallon, Madonna wäre ein großer Fan von ihr und der Netflix-Produktion, in der es unter anderem um Bankräuber geht. Sie habe die Sängerin im Flugzeug getroffen, wo sich die beiden auch unterhielten. Die Schauspielerin erinnerte sich in ihrem Interview an ihre Begegnung mit Madonna: "Sie kam zu mir und sagte 'Hey, ich wollte dir nur sagen, ich bin ein riesiger Fan von dir. Ich liebe 'Haus des Geldes' und Tokio ist mein liebster Charakter'."