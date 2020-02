Ohne Entschuldigung: Madonna lässt Fans dreieinhalb Stunden warten

Getreu dem Motto "Eine Königin kommt nie zu spät" hat Pop-Ikone Madonna ihre Fans in Paris dreieinhalb Stunden warten lassen. Die 2.800 Zuschauer mussten beim Konzert der US-Sängerin am Samstagabend viel Geduld mitbringen; erst kurz nach Mitternacht tauchte die US-Sängerin zum ersten ihrer zwölf Konzerte in der französischen Hauptstadt auf.