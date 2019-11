Brigitte Nielsen: "Habe aus Rache mit Madonnas Mann geschlafen"

In einer US-amerikanischen Talkshow holte die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen jetzt zum Rundumschlag gegen Pop-Diva Madonna aus. Und die Bezeichnung Diva trifft nun wirklich auf Madonna zu. Sie wird nun von einem Fan verklagt, weil sie ein Konzert erst mit zweistündiger Verspätung startete. Dieses Verhalten der US-Sängerin brachte Brigitte Nielsen in Rage: "Eines solltet ihr alle verstehen: Eine Queen kommt nie zu spät. Sie hat keinen Respekt für ihre tollen Fans und es war bescheuert und unnötig. Sie ist keine Queen.“

Doch damit nicht genug! Dieser Vorfall dürfte bei Brigitte Nielsen wieder Erinnerungen mit Madonna aus der Vergangenheit wachgerufen haben, die sie sogleich mit dem Publikum teilte.

"Wir waren 1987 zusammen in einem Club in Downtown und sie hat mir immer wieder auf den Fuß getreten. Sie war dann auch noch total rüde, worauf ich ihr dafür am Ende eine Ohrfeige gegeben habe. Die hat gesessen, weil sie nicht besonders groß ist und ich eine Gigantin.“

Besonders gut ging es dann nicht aus, denn Nielsen wurden aus dem Club geworfen.