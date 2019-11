Die bittere Wahrheit: Die Einspielergebnisse sind schwach. 29 Millionen Dollar (26 Millionen Euro) hat der neue „ Terminator“ am ersten Wochenende eingespielt – gekostet hat er 185 Millionen. Das Branchenblatt Variety urteilte gnadenlos: „Es ist eine in die Jahre gekommene Reihe mit in die Jahre gekommenen Schauspielern.“