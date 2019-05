Luke Perrys Tochter erfüllte bei Begräbnis seinen letzten Wunsch

Sophie Perry teilte auf Instagram ein Bild, neben dem sie erklärte, sie sei im Dezember mit zwei Freunden in San Francisco gewesen. "Einer von ihnen war noch nie in Kalifornien, also haben wir ihm die Redwoods gezeigt." Dazu postete Perry ein Bild, das sie zuvor im Nationalpark aufgenommen hatte.

Luke Perry in Pilz-Anzug beerdigt

Sophie Perry schrieb dazu: "Jetzt haben Pilze eine völlig neue Bedeutung für mich." Sie erklärte weiter, dass es spezielle Anzüge gebe, die eine umweltfreundliche Bestattung ermöglichen.

Luke Perry habe dies für sich entdeckt und sei von der Idee begeistert gewesen, erklärte seine Tochter auf Instagram. "Er wurde in diesem Anzug beerdigt, es war einer seiner letzten Wünsche. Sie sind wirklich eine schöne Sache für diesen wunderschönen Planeten und ich möchte das mit euch allen teilen", teilte Sophie ihren Followern mit.