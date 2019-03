Luke Perry: Bewegende Worte von Tochter Sophie

Nach dem Tod von " Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry hat sich dessen Tochter Sophie Perry auf Instagram für die große Anteilnahme bedankt. Unter ein Foto, auf dem sie und der Schauspieler zu sehen sind, schrieb sie am Dienstagabend: "In der letzten Woche ist bei mir so viel passiert. Alles ging so schnell."

Sie reiste aus Afrika zurück, um sich zu verabschieden

Sophie Perry befand sich in Afrika, als ihr Vater den Schlaganfall erlitt. In Malawi wollte sie sich seit Ende Januar für vier Monate freiwillig engagieren. Sie sei rechtzeitig zurückgekehrt, um sich von ihrem Vater verabschieden und bei ihrer Familie sein zu können. Als der Schauspieler am Montag an den Folgen seines Schlaganfalls im Spital starb, war Sophie bei ihm.

"Und in den 24 Stunden habe ich überwältigend viel Liebe und Unterstützung erhalten", schreibt Sophie Perry. Gleichzeitig bat sie um Verständnis, nicht auf alle Nachrichten reagieren zu können. "Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation sagen oder machen soll", schreibt die 18-Jährige.