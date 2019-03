"Beverly Hills"-Stars trauern um Luke Perry

Viele andere Hollywoodstars zollten dem Schauspieler in den sozialen Medien Tribut. So schrieb unter anderem Leonardo DiCaprio:

" Luke Perry war ein gutherziger und unglaublich talentierter Künstler. Es war mir eine Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen. Meine Gedanken und meine Gebete sind bei ihm und all seinen Liebsten", schrieb der Schauspieler über Perry, mit dem er in Quentin Tarantinos Film "Once Upon A Time In Hollywood" zu sehen war.