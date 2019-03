Star von "Beverly Hills, 90210": Luke Perry 52-jährig gestorben

Luke Perry, der Star aus "Beverly Hills, 90210", ist tot. Er starb laut US-Medienberichten 52-jährig. Er war laut Variety von seiner Familie umgeben.

Perry wurde in der 1990 gestarteten Serie, die nun demnächst ein Revival erleben soll, als einzelgängerischer Dylan McKay bekannt. Danach spielte er u.a. in "Riverdale". Zuletzt arbeitete er bei Quentin Tarantinos “Once Upon a Time in Hollywood” mit. Der Film wird nun posthum erscheinen.

Die Original-Serie "Beverly Hills, 90210" um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. „90210“ wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923-2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood.