Bestattung: Ökologisch bis in den Tod

Der Standort spielt für Krematorien eine wichtige Rolle. „Eine Feuerbestattung sollte einen guten Standort haben. Deswegen haben wir uns für Stockerau entschieden, nahe bei Wien“, sagt Schauer. Dort würden die Bevölkerungszahlen durch die Decke gehen – und: „Wer in Wien lebt, stirbt auch in Wien.“ Die Ambitionen von Danubia sind auch entsprechend hoch. „Wir wollen zum größten Feuerbestatter Österreichs werden“, sagt Schauer. Aktuell gibt es beim Standort in Oberösterreich jährlich etwa 4000 Einäscherungen, in Stockerau rechnet man mit 2500. Zum Vergleich: In Wien werden laut Schauer 6000 Einäscherungen durchgeführt.

„Es ist natürlich erklärungsbedürftig, warum man als Privater eine Feuerbestattung eröffnet“, sagt Schauer. „Deshalb gibt es bei uns monatliche Führungen und am 1. November einen Tag der offenen Tür.“ Peter Tappler, der Gründer, habe seine Eltern früh verloren und habe sich so schon in jungen Jahren mit dem Thema beschäftigt. „Dann nahm er Kontakt mit einem Ofenhersteller auf und startete. Das Feedback war von Anfang gut, weil zuvor viele nach Deutschland zu einem privaten Anbieter gefahren sind“, sagt Schauer.