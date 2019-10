Luke Mockridge als "bester Komiker" geehrt

In der Kategorie "Beste Innovation" gewann Jan Böhmermann. "Völker der Welt, seht auf diese Preisverleihung", sagte der Moderator der Satireshow " Neo Magazin Royale" in einer Einspielung. "Wir vom ZDF, wir lieben Innovation." Den Sonderpreis erhielt Bastian Pastewka, der in diesem Jahr die letzte Staffel seiner Sitcom " Pastewka" abgedreht hat. Der Film "Der Junge muss an die frische Luft" ist mit dem Deutschen Comedypreis für die erfolgreichste Kinokomödie ausgezeichnet worden, die Auszeichnung für das "Lebenswerk International" ging an Monty-Python-Star John Cleese (79).