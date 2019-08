Luke Mockridge: Eklat um skurrilen Auftritt im Fernsehgarten

Der ZDF-Fernsehgarten und seine langjährige Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (54) hatten sich wohl eigentlich auf ihn gefreut. Doch nachdem Comedian Luke Mockridge (30) die kleine Bühne für seinen Auftritt betreten hatte, verlief nichts mehr erwartungsgemäß.

Statt einem einstudierten Programm bot Mockridge ein wildes Konglomerat aus alten Flachwitzen, unkreativen Verumglimpfungen älterer Menschen ("Woran erkennt man alte Menschen? Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig und sie riechen immer wie Kartoffeln"), die augenscheinlich einen signifikaten Teil der Zuschauergruppe ausmachten und das offensichtlich persönlich nahmen, und Furzgeräuschen seiner Achselhöhle. Ein betont schlechtes Programm, vermutlich mit Absicht.

Kiewel ließ den Auftritt nach geschlagenen fünf Minuten und Rücksprache mit der Regie abbrechen, Mockridge flog von der Fernsehgarten-Bühne.

Kiwi rügte Mockridge öffentlich

Später nahm die Moderatorin öffentlich Stellung zu der Peinlichkeit: "Diese Sendung, lieber Luke Mockridge, gibt es seit 33 Jahren und zwar sehr erfolgreich. Dass dann ein junger Künstler wagt, vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen - aus welchen Gründen auch immer - halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann."

Am Ende fügt sie hinzu: "Never ever again." Auch zur Probe am Vormittag sei er laut Kiewel nicht erschienen, so als ob er nicht "wollte, dass wir wissen was er hier vor hat", erzählt die Moderatorin. Hört sich an, als habe man Mockridge vorerst zum letzten Mal im ZDF gesehen.