Luke Mockridge: Fernsehgarten-Statement nach Eklat

Er selbst sei von der Reaktion überrascht gewesen, wie Mockridge ein in einem Sat.1-Interview angibt: "Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam: Das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer. Man fragt sich in einem solchen Moment: 'Haben wir denn keine größeren Probleme?'"

Mockridge rechtfertigt Fernsehgarten-Auftritt

"Vielleicht war ein Achsel-furzender, Affen imitierender, Bananen-telefonierender Luke Mockridge im Fernsehen genau die Abwechslung, die wir diesen Sommer noch gebraucht haben", sagte er im Rahmen des Interviews. Reue sieht wohl anders aus.

Mockridges neue Sendung "Greatnightshow" startet am Freitag, den 13. September.