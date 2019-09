TV-Shows: Diese neuen Formate starten in den kommenden Tagen

Am Donnerstag startet „ The Voice of Germany“ in die mittlerweile neunte Staffel (20.15 Uhr, ProSieben). In der Jury der erfolgreichen Castingshow sitzen heuer alte Bekannte sowie Neuzugänge: Erneut dabei sind etwa Sänger Mark Forster und Rockmusiker Rea Garvey – Letzterer war unter anderem bei der Debütstaffel 2011 als Coach in dem Format zu sehen. Erstmals auf den großen roten Sesseln werden Rapper Sido und Sängerin Alice Merton („No Roots“) Platz nehmen.