Lily Rose Depp lässt Hüllen fallen und spricht über "befreiendste" Rolle

"Sprechen wir über Vertrauen und Wohlfühlen. Ich musste an viele wirklich verwundbare Stellen in der Show gehen", erzählte Lily Rose Depp dem Magazin. "Abel war der beste Partner, den ich mir jemals hätte wünschen können", fuhr sie fort. "Er hat meinen Rücken gestärkt und ich seinen. Ich fühlte mich einfach so frei und befreit, so ermächtigt", erzählte Lily Rose Depp über ihre neue Hauptrolle.

Lily Rose Depp: "Ich mag die Angst ein bisschen"

Lily sprach auch darüber, vom Hochstaplersyndrom und Paranoia geplagt zu werden, die mit ihrem wachsenden Bekanntheitsgrad einhergingen. "Du musst einfach einspringen und eine Art Vertrauen haben, dass ich hoffentlich aus einem bestimmten Grund ausgewählt wurde, wenn sie mich ausgewählt haben. Das ist alles, was du tun kannst", sagte sie über ihr mangelndes Selbstvertrauen.

Auf der anderen Seite würde es nichts Aufregenderes geben, als zu sagen: "Wow, ich bin so nervös. Ich fühle mich so herausgefordert. Wie um alles in der Welt soll ich das durchziehen?" Sie könnte sich keinen besseren Treibstoff wünschen, um wirklich hart arbeiten zu wollen. Lily Rose Depp erklärte, dass sie ihre Angst als Antrieb nutze: "Wenn du keine Angst hast, was bringt es dann? Ich mag die Angst ein bisschen."