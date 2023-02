Es wird ernst: Brad Pitt wagt nächsten Schritt mit Ines de Ramon

Die Beziehung zwischen Brad Pitt und Inses de Ramon scheint sich prächtig zu entwickeln. Die beiden treffen einander schon seit einer Weile. Nach einem gemeinsamen Liebes-Uraub in Mexiko will das Paar jetzt angeblich den nächsten Schritt wagen. Berichten zufolge würde Pitt seine Freundin gerne einem Teil seiner Kinder vorstellen. Wie die Daily Mail berichtet, soll es dem Hollywoodstar dabei "egal" sein, was seine Ex-Frau Angelina Jolie über seine neue Beziehung denkt.

Brad Pitt stellt neue Freundin seinen Kindern vor

In einem Gespräch mit der Mail enthüllte ein angeblicher Insider, dass der Hollywoodstar seine Freundin jetzt sogar "den meisten" der sechs Kinder vorgestellt hat, die er mit Exfrau Angelina teilt. Mit ihr befindet er sich nach wie vor in einem erbitterten Sorgerechtsstreit, der mittlerweile seit über sechs Jahren andauert. Die Kinder blieben nach der Trennung von "Brangelina" im Jahr 2016 bei Jolie. Pitt wurde ein Besuchsrecht zuteil. Seinen Nachwuchs soll er nicht allzu oft zu sehen bekommen.