Endlich wieder happy: Liam Hemsworth im Liebesurlaub mit Model-Freundin

Dessen nicht genug, auch zu Hemsworths Familie soll Brooks einen guten Draht haben. "Die Familie ist sehr einverstanden und mag es, sie bei sich zu haben", sagte der Insider über die Beziehung. "Sie freuen sich für Liam, dass er jemanden gefunden hat, der das Beste aus ihm herausholt."

Us Weekly bestätigte zuvor, dass Brooks Hemsworths Eltern bereits 2019 zum ersten Mal in Australien getroffen hatte. "Liam fühlt sich wohl mit Gabriella", sagte eine Quelle. "Seine Familie findet sie gut und mag sie wirklich, was ihm sehr wichtig ist."