Konkurrenz mit Bruder Chris: Liam Hemsworths strauchelnde Karriere

Bei seinem Bruder Liam Hemsworth sieht die Rollen-Ausbeute da schon wesentlich magerer aus. Er war zuletzt 2020 im Thriller "Arkansas" in einer Hauptrolle zu sehen, der bei Filmkritikern aber nicht besonders gut ankam. In der Mini-Serie "James and the Giant Peach with Taika and Friends" absolvierte er im vergangenen Jahr lediglich einen kleineren Auftritt. Mehr oder weniger erfolgreich war zuletzt lediglich die Serie "Most Dangerous Game", in der Liam Hemsworth an der Seite von Christoph Waltz zu sehen war. Neue Projekte sind derzeit aber keine in Planung.

Letzteres soll dem 31-Jährigen, der durch den verheerenden Brand seines Hauses in Malibu und seine Scheidung von Miley Cyrus im Jahr 2019 auch privat zu kämpfen hatte, inzwischen ziemlich zusetzen.