"Schlechtester Schauspieler": Chris Hemsworth basht Ryan Reynolds

Wenn sich hier mal nicht eine neue Hollywood-Fehde anbahnt: Chris Hemsworths verbaler Schlagaustausch mit Ryan Reynolds ist eskaliert, nachdem der "Deadpool"-Star am Montag seine Mutter beim "Trash Talking" über Hemsworth gefilmt hatte. In einem Video auf Twitter beleidigte dessen Mutter Tammy den Australier spaßhalber. Daraufhin rächte sich der "Thor: Ragnarok"-Star am Mitwoch, indem er ein Crewmitglied aus dem Netflix-Film "Spiderhead" dazu aufforderte, Reynolds zu beleidigen.

Chris Hemsworth: "Ryan Reynolds ist der schlechteste Schauspieler"

Hemsworth teilte auf Instagram ein Video, in dem er den Kostümdesigner Dan Blacklock bat, seinem Kollegen Reynolds wenig schmeichelhafte Worte zu übermitteln.

"Hey, Ryan Reynolds. Was ist los, Mann?", so Hemsworth mit ironischem Unterton. "Ich habe gesehen, dass du deine Mutter dazu gebracht hast, über mich zu reden und ein paar schreckliche Dinge über mich zu sagen, also habe ich meinen Vater hier, um ein paar Dinge über dich zu sagen."

"Ich bin nicht dein Vater", widersprach Blacklock.