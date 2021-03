Alkohol-Exzess: Miley Cyrus geht mit Yungblud auf Tuchfühlung

Miley Cyrus könnte ein neues Love-Interest gefunden haben. Das lassen zumindest Fotos vermuten, welche die Sängerin und den britischen Musiker Yungblud in einer Bar in Los Angeles beim heftigen Flirten zeigen.

Miley Cyrus: Hemmungsloser Flirt mit Yungblud

Am Donnerstagabend feierte die 28-Jährige zusammen mit Freunden in der "Rainbow Room"-Bar in L.A. An Corona-Sichherheitsregeln hielt sich die illustre Runde nicht - dafür wurde wohl reichlich Corona konsumiert, wie Fotos von dem Treffen zeigen. Die Daily Mail veröffentlichte Bilder, die eine sichtlich illimuminierte Cyrus mit ihrer Clique an einem Tisch zeigen. Mit dabei beim Saufgelage war auch Musiker Yunbund, mit bürgerlichem Namen Dominic Richard Harrison, der sich im Laufe des Abends zu der Runde gesellte und Miley Cyrus bald darauf verdächtig nahe kam.

Als Yungblud an den Tisch der Sängerin ankam, legte Miley ihre Hände an ihr Kinn und sah ihn vielsagend an. Ihr Kumpel, der rechts von ihr saß, schien Yungblud gut zu kennen und lächelte breit, einladend, als er sich dieser der Gruppe anschloss.