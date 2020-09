Offene Worte: Miley Cyrus spricht erstmals über die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe

Im Interview mit Rogan zeigte sich die Musikerin verärgert darüber, dass die Öffentlichkeit völlig ausblende, dass es eventuell Gründe gegeben habe, die zur Scheidung geführt hätten.

"Es ist nicht so: 'An einem Tag bist du noch glücklich auf dem [roten] Teppich und am nächsten Tag machst du mit einer Freundin in Italien rum'"", stellte sie klar. Dazwischen sei viel passiert, von dem niemand wusste.