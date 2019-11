Kaitlynn Carter über Miley Cyrus-Romanze: "Habe mich verliebt"

Darin beschreibt sie nicht nur den gegenwärtigen gesellschaftlichen Druck, sich in Bezug auf Sexualität auf "die eine oder die andere Art zu erklären und zu definieren" zu müssen, sondern auch, wie ihr die Beziehung mit Miley Cyrus geholfen habe, sich selbst kennenzulernen und wertzuschätzen. "Es ist einfach passiert und es hat sich genau richtig angefühlt", schreibt sie. "Wenn ich unsere dreijährige Freundschaft rückblickend betrachte, realisiere ich, dass ich mich ihr immer auf eine andere Art und Weise hingezogen fühlt habe, als ich es bei anderen Freundinnen tue, aber bis zu unserer Reise wäre ich nie auf die Idee gekommen, sie in einem romantischen Zusammenhang zu sehen", so Carter, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf die gemeinsame Europa-Reise mit Cyrus bezieht.

"Wir sind Gesellschaft der Labels, und tun gleichzeit so, als wären wir offener denn je"

Ihre Romanze sei von den Medien als Sommerflirt und gleichgeschlechtliche Affäre dargestellt worden, obwohl sie "wesentlich mehr" gewesen sei, schreibt Carter, die zuvor nur Beziehungen mit Männern gehabt habe, und ergänzt: "Ich habe mich verliebt" - ohne Miley Cyrus namentlich zu nennen, ist durchgehend klar, dass es um sie geht.

Zudem erklärt Carter im Essay, dass sie nach ihrer ersten und einzigen Romanze mit einer Frau "gezwungen gewesen sei, sich selbst tiefer denn je kennen zu lernen. Carter und Cyrus begannen ihre kurze Beziehung im August, beendeten sie wenig später aber wieder.

Kurz zuvor hatte sich auch Carter von ihrem frisch angetrauten Mann Brody Jenner getrennt. Auch Cyrus hatte Ex Liam Hemsworth erst im vergangenen Dezember das Ja-Wort gegeben.