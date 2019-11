Lesbische Eiskönigin? Das sagen die "Frozen"-Stars zu den Fan-Wünschen

Auch Schauspielerin Martha Plimpton pflichtet ihr bei: Auch sie wünsche sich, dass Elsa eine Freundin finde - sofern sie dies möchte. Für andere ist wiederum klar, dass Elsa für sich alleine steht. Ganz der Schauspielerin Emma Watson entsprechend, die kürzlich in einem Interview angab, "self-partnered" (dt.: selbstverpartnert) zu sein.

Frozen 2: Vollkommen egal, wen Elsa liebt

"Elsa definiert sich nicht über eine romantische Beziehung, so wie ich auch versuche, mich nicht über eine romatische Beziehung zu definieren", so die Musikproduzentin Kristen Anderson-Lopez, die auch für "Let it Go" verantwortlich war. "Sie versucht herauszufinden, warum sie diese Fähigkeiten hat und wo sie hingehört. Außerdem trägt sie die Verantwortung für ein Königreich auf ihren Schultern", ergänzt die Oscarpreisträgerin. Auch Kollege Jonathan Groff ist dieser Meinung: Das Besondere an "Elsa sei eben gerade, dass sie sich - im Unterschied zu anderen Prinzessinnen - nicht über irgendeine Art von Liebesgeschichte definiert", so Jonathan Groff, der den "Kristoff" spricht.

Elsas Figur sei unabhängige Frau angelegt. Idina Menzel, die Stimme von Elsa, sieht das ähnlich. Im Film geht es um Selbstliebe und die Liebe zwischen zwei Schwestern, so die 48-Jährige.

Die Eiskönigin 2 startet am 20.11.2019 in den heimischen Kinos