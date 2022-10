Leni Klum: In der Liebe genauso stürmisch wie Mama Heidi

Heidi Klum liebt die Liebe. Ob mit Ex-Mann Seal, Bodyguard Martin Christen oder ihrem Mann Tom Kaulitz, mit dem die "GNTM"-Chefin seit 2019 verheiratet ist - das deutsche Topmodel zelebriert ihr Verliebtsein ganz offiziell und spart dabei weder mit öffentlichen Liebesbekundungen noch mit intimen Schnappschüssen. Ihre älteste Tochter Leni scheint diesbezüglich nach ihrer Mama zu kommen. Hatte sie ihren Freund Aris anfangs nur zögerlich der Öffentlichkeit vorgestellt, wird mittlerweile geturtelt, was das Zeug hält.

Wilde Küsse in Mailand und Berlin

Bereits in einem der ersten Interviews nach ihrem Model-Debüt hatte Leni Klum verraten, dass sie in einen Jungen aus ihrer Nachbarschaft namens Aris verliebt ist. Dass es sich bei ihrem Liebsten Aris Rachevsky um den Nachkommen eines Zaren handelt, war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.

Am Valentinstag 2021 zeigte sich Leni Klum dann erstmals ganz offiziell mit ihrem Freund auf Instagram. Im Oktober desselben Jahres folgte dann der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt des Paares bei der Premiere von "The Harder They Fall" in Los Angeles.

Inzwischen demonstrieren die beiden ganz unverblümt ihr Liebes-Glück. Auf der Fashion-Show in Mailand konnte das Paar backstage nicht die Finger voneinander lassen. In einer Instagram-Story veröffentlichte Leni Klum vor nur wenigen Tagen ein Pärchenfoto, auf dem sie in superkurzen Leder-Hotpants ihren Freund heftig abschmust.