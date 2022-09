Wow-Auftritt: Amal Clooney definiert Glamour neu

Nicht ohne Grund wird Amal Clooney als Fashion-Ikone gefeiert. Die zweifache Mutter beweist bei ihrer Kleiderwahl immer wieder guten Geschmack. Als die Menschenrechtsanwältin und ihr Ehemann George Clooney am Donnerstag zum ersten Mal die Justice Albie Awards der Clooney Foundation ausrichteten, machte Amal ihrem Ruf als Mode-Vorbild mal wieder alle Ehre.

Amal Clooney in goldener 20er-Robe

Sie legte in der New York Public Library einen ganz großen Glamour-Auftitt hin, als sie sich in einem goldenen Versace-Kleid mit schwungvollen Fransen und klassisch-rotem Lippenstift präsentierte.

In der raffiniert geschnittenen Kreation im Stil der Roaring Twenties machte die 44-Jährige selbst Georg Clooneys Oscar-Statuen Konkurrenz, von denen der Hollywoodstar zwei daheim stehen hat. Die Anwältin weckte Erinnerungen an Leinwand-Legenden aus fast vergessenen Zeiten, als sie bei ihrem jüngsten Auftritt den Glanz und Glamour des alten Hollywoods wiederbelebte - obwohl die Veranstaltung selbst mit Filmen nichts am Hut hatte.