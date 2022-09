Glücklicher denn je: Stolzer George Clooney führt seine Amal aus

Wenn das keine glückliche Ehefrau ist: Amal Clooney kam aus dem Strahlen nicht heraus, als sie am Donnerstagabend von ihrem Mann George Clooney in New York zu einem romantischen Dinner ausgeführt wurde.

George und Amal Clooney: Romantisches Rendezvous in New York

Der Daily Mail zufolge speiste das Paar im angesagten italienischen Restaurant Locanda Verde. Und Clooney hätte nicht stolzer sein können, als er seine Göttergattin händchenhaltend ins Lokal geleitete. Das Paar, das seit 2014 verheiratet ist und zwei Kinder hat, schien bester Laune zu sein, als es sich dem windigen Wetter trotzend zum gemeinsamen Abendessen begab.

Anwältin Amal stellte ihre Endlosbeine in einem schwarzen Pailletten-Minikleid zur Schau. Abgerundet wurde das elegante Outfit von einem Paar schicker Wickel-Schuhe.